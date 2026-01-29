La société de divertissement en direct Venu rebondit après avoir renoncé à la vente d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier -

** Les actions de Venu Holding VENU.A ont augmenté de 25,9 % avant la cloche pour atteindre 6,47 $ après que

la société d'hospitalité et de divertissement en direct a retiré son offre d'actions prévue de 75 millions de dollars

** La société VENU, basée à Colorado Springs, a mis fin mercredi soir à l'offre () en déclarant que "les conditions actuelles du marché ne sont pas propices à une offre dans des conditions qui seraient dans le meilleur intérêt des actionnaires de la société"

** Les actions de VENU ont plongé de 40 % mercredi, atteignant une clôture record à la baisse de 5,14 $ après avoir lancé () l'offre mardi soir

** Jusqu'à mercredi, les actions sont 72% en dessous de leur record intrajournalier de 18,17 $ atteint en août ** VENU a fait ses débuts en novembre 2024 avec une introduction en bourse de 12 millions de dollars dont le prix était de 10 $

** Les trois analystes recommandent d'acheter l'action, avec des objectifs de cours de 15 $, 15,30 $ et 17 $, selon les données de LSEG