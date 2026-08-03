La société de cybersécurité Horizon3 franchit la barre des 2 milliards de dollars de valorisation lors d'un nouveau tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de cybersécurité Horizon3 a annoncé lundi avoir levé 250 millions de dollars lors de son dernier tour de table, ce qui a plus que triplé sa valorisation, la portant à plus de 2 milliards de dollars en à peine un an. Ce tour de table intervient dans un contexte de demande croissante d’ outils de cybersécurité, les pirates informatiques recourant de plus en plus à l’intelligence artificielle pour exploiter les failles logicielles et lancer des attaques plus sophistiquées.

* Les sociétés d'investissement NightDragon et NEA ont co-dirigé ce tour de table, auquel ont participé de nouveaux investisseurs, notamment Acrew Capital, Blue Cloud Ventures et Demeter Group.

* Parmi les investisseurs qui ont renouvelé leur participation figuraient Craft Ventures, Prosperity7 Ventures, Qualcomm Ventures, Ridge Ventures et SignalFire. Horizon3 avait été valorisée à 650 millions de dollars lors de son tour de table de série D en juin de l’année dernière.

* La plateforme NodeZero d’Horizon3 teste de manière autonome les environnements de production à la recherche de voies d’attaque exploitables, fournit des conseils de correction et vérifie les correctifs, a indiqué la société.

* Horizon3 utilisera les fonds levés lors de cette dernière levée de fonds pour développer ses activités de vente, de marketing et de distribution, s’implanter à Singapour et en Australie, renforcer sa présence en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et accélérer le développement de ses produits.

* Lasociété a déclaré qu’elle prévoyait de mettre en place une boucle d’apprentissage continu entre les systèmes d’IA qui simulent des attaques et les outils d’IA qui les contrent,notammentdes agents défensifsautomatiséscapables de corriger les problèmes identifiés par les tests d’intrusion de NodeZero, qui simulent des tentatives de piratage réelles.

* Horizon3 a collecté des données issues de 310 000 tests menés en toute sécurité sur des systèmes en production, a déclaré Snehal Antani, directeur général et cofondateur.

* Dave DeWalt,fondateur et directeur généralde NightDragon , ainsi que Morgan Kyauk, directeur général, rejoindront le conseil d’administration d’Horizon3.