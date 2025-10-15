La société de cybersécurité F5 s'effondre après avoir signalé un piratage par un État-nation

15 octobre - ** Les actions de la société de cybersécurité F5 FFIV.O en baisse de 4,3 % à 328,33 USD

** FFIV déclare avoir détecté un accès non autorisé à certains systèmes de l'entreprise par un acteur national sophistiqué, mais la violation n'a pas eu d'impact sur ses opérations

** L'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures déclare que des pirates ont compromis les systèmes de la FFIV et extrait des fichiers, y compris une partie de son code source et des informations sur les vulnérabilités

** Les pirates pourraient utiliser ces informations comme feuille de route pour pénétrer dans les appareils et les logiciels de F5, ce qui pourrait éventuellement conduire à la compromission totale des réseaux ciblés, selon la CISA

** Les autorités britanniques ont également publié une alerte invitant les utilisateurs de F5 à mettre à jour leurs logiciels

** Le titre FFIV a progressé de 36,5 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture