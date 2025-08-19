La société de crypto-monnaies Tether embauche Bo Hines, ancien conseiller en crypto-monnaies de la Maison Blanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de crypto-monnaies Tether a nommé Bo Hines, ancien responsable de la politique cryptographique à la Maison Blanche, en tant que conseiller stratégique pour l'aider à piloter son expansion aux États-Unis, a annoncé la société mardi.

Dans son nouveau rôle, Hines conseillera sur les actifs numériques et la stratégie du marché américain, en s'engageant avec les décideurs politiques et les groupes industriels pour renforcer la présence de l'entreprise dans la plus grande économie du monde.

"Sa profonde compréhension du processus législatif, combinée à sa passion pour l'adoption pratique de la blockchain, fait de lui un atout inestimable alors que Tether entre dans le plus grand marché du monde", a déclaré Paolo Ardoino, directeur général de Tether.

Hines, qui était jusqu'à récemment directeur exécutif du Conseil présidentiel des conseillers pour les actifs numériques, a soutenu l'adoption du GENIUS Act, un cadre réglementaire pour les stablecoins, et a contribué à façonner une réglementation plus large des crypto-monnaies.

Il a quitté son poste à la Maison Blanche en août pour retourner dans le secteur privé.

"Au cours de ma période de service public, j'ai été le témoin direct du potentiel de transformation des stablecoins pour moderniser les paiements et accroître l'inclusion financière", a déclaré Bo Hines.

Les stablecoins, jetons numériques liés à des actifs tels que le dollar américain, bénéficient d'une forte demande de la part des investisseurs, alors qu'une réglementation plus claire ouvre la voie à une adoption plus large.