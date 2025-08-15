 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La société de crypto-monnaies Circle chute après le lancement d'une offre d'actions d'un montant de 1,3 milliard de dollars
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 12:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août -

** Les actions de Circle Internet Group CRCL.N , deuxième plus grand émetteur de stablecoins, ont baissé de 1,6 % en pré-marché à 136,98 $ après une offre d'actions de 1,3 milliard de dollars

** La société a annoncé jeudi en fin de journée () une offre de 10 millions d'actions à 130 $

** Circle a offert 2 millions d'actions tandis que les actionnaires vendeurs, y compris la directrice générale Jeremy Allaire, ont déchargé le reste

** L'action a clôturé jeudi en baisse de 9 % à 139,23 $, après une chute de 6 % mercredi, après que la société a lancé () l'offre

** Les principaux actionnaires vendeurs étaient IDG Capital (1,2 million d'actions), General Catalyst (1,1 million d'actions) et Fidelity Investments (746 707 actions), selon le prospectus de l'offre ()

** Allaire a vendu 357 812 actions, conservant 23,9 % des droits de vote

** Circle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre qu'elle reçoit pour son fonds de roulement et à d'autres fins générales

** JP Morgan, Citigroup et Goldman Sachs sont les principaux teneurs de livres de l'offre

** Début mardi, Circle a dépassé () les attentes de Wall Street en matière de revenus dans son premier rapport en tant qu'entreprise publique

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de CRCL ont été multipliées par plus de quatre par rapport à leur prix d'introduction en bourse de juin, qui s'élevait à 31 $

31 $

** La note moyenne des 16 analystes est "hold" et la prévision médiane est de 198,50 $, selon les données de LSEG

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/08/2025 à 12:24:47.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

