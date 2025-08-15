La société de crypto-monnaies Circle chute après le lancement d'une offre d'actions d'un montant de 1,3 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 août -
** Les actions de Circle Internet Group CRCL.N , deuxième plus grand émetteur de stablecoins, ont baissé de 1,6 % en pré-marché à 136,98 $ après une offre d'actions de 1,3 milliard de dollars
** La société a annoncé jeudi en fin de journée () une offre de 10 millions d'actions à 130 $
** Circle a offert 2 millions d'actions tandis que les actionnaires vendeurs, y compris la directrice générale Jeremy Allaire, ont déchargé le reste
** L'action a clôturé jeudi en baisse de 9 % à 139,23 $, après une chute de 6 % mercredi, après que la société a lancé () l'offre
** Les principaux actionnaires vendeurs étaient IDG Capital (1,2 million d'actions), General Catalyst (1,1 million d'actions) et Fidelity Investments (746 707 actions), selon le prospectus de l'offre ()
** Allaire a vendu 357 812 actions, conservant 23,9 % des droits de vote
** Circle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre qu'elle reçoit pour son fonds de roulement et à d'autres fins générales
** JP Morgan, Citigroup et Goldman Sachs sont les principaux teneurs de livres de l'offre
** Début mardi, Circle a dépassé () les attentes de Wall Street en matière de revenus dans son premier rapport en tant qu'entreprise publique
** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de CRCL ont été multipliées par plus de quatre par rapport à leur prix d'introduction en bourse de juin, qui s'élevait à 31 $
** La note moyenne des 16 analystes est "hold" et la prévision médiane est de 198,50 $, selon les données de LSEG
