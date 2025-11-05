La société de crypto-monnaie Ripple lève 500 millions de dollars lors de son dernier tour de table

ripple a levé 500 millions de dollars dans un investissement stratégique qui le valorise à 40 milliards de dollars, a déclaré la société de crypto-monnaie mercredi, dans un tour de financement dirigé par Fortress Investment Group et Citadel Securities.

L'investissement fait suite à l'offre publique d'achat d'un milliard de dollars de Ripple plus tôt cette année à la même valeur, a déclaré la société.

Dans le sillage de la loi GENIUS, qui a créé un cadre réglementaire pour les stablecoins, de plus en plus d'institutions adoptent des stablecoins tels que le Ripple USD (RLUSD) pour les paiements de trésorerie et la gestion des garanties.

Les fintechs et les entreprises financières traditionnelles se tournent de plus en plus vers les stablecoins pour rationaliser les paiements transfrontaliers, accélérer les règlements et élargir l'accès à la finance numérique.

Ripple, qui fournit des solutions cryptographiques aux entreprises, a déclaré que le capital frais aiderait à approfondir les relations avec les institutions financières et à soutenir sa gamme de produits en expansion, qui comprend maintenant des services de garde, de stablecoins, de courtage de premier ordre et de trésorerie d'entreprise.

Sous l'administration Trump, plus favorable aux cryptomonnaies, Ripple vise à développer l'utilisation institutionnelle de son jeton XRP et à approfondir son empreinte sur les marchés de capitaux.

"Cet investissement reflète à la fois l'incroyable élan de Ripple et une nouvelle validation de l'opportunité de marché que nous poursuivons agressivement", a déclaré le directeur général de Ripple, Brad Garlinghouse.