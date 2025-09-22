La société de courtage Compass va acquérir Anywhere Real Estate pour environ 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société de courtage Compass
COMP.N a conclu un accord lundi pour acquérir sa rivale Anywhere Real Estate HOUS.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars, ont déclaré les deux sociétés. La société combinée devrait avoir une valeur d'entreprise d'environ 10 milliards de dollars, y compris l'assumption de la dette.
