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La société de conservation de cryptomonnaies BitGo va racheter l'activité de trading institutionnel de NYDIG
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 03:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la source)

BitGo BTGO.N a accepté jeudi de racheter l'activité de trading institutionnel de NYDIG, alors que le dépositaire de cryptomonnaies cherche à renforcer sa présence dans le domaine des infrastructures de trading.

Voici quelques détails:

* La société n'a pas communiqué le montant de la transaction.

* Suite à cette acquisition, une trentaine d'employés de NYDIG ont rejoint BitGo, a indiqué la société dans un communiqué.

* Cette opération permettra d’ajouter des dérivés, des produits structurés, des services de financement et d’autres services liés aux marchés de capitaux aux divisions existantes de BitGo chargées de la conservation, du règlement et des portefeuilles.

* Les cryptomonnaies ont commencé à s'imposer auprès du grand public, bénéficiant de la position favorable de l'administration Trump à l'égard de cette classe d'actifs.

* BitGo est entrée en bourse plus tôt cette année, levant environ 213 millions de dollars (XX millions d'euros) lors de son introduction en bourse. Fondée en 2013, elle est l’une des plus grandes sociétés de conservation de cryptomonnaies aux États-Unis.

* Par l’intermédiaire de sa division de trading institutionnel, NYDIG se concentre sur le financement et les produits dérivés, s’adressant aux investisseurs institutionnels et aux family offices.

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