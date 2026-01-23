La société de conservation de cryptomonnaies BitGo perd du terrain au lendemain de son introduction en bourse aux États-Unis

23 janvier - ** Les actions de la société de garde de crypto-monnaie BitGo BTGO.N chutent de 12,3% à environ 16,5 dollars dans les premiers échanges

** L'action de la société a ouvert à 22,43 $, au-dessus de son prix d'offre de 18 $ jeudi

** Cela fait suite à la réouverture de la fenêtre des introductions en bourse de crypto après une activité tiède après la fermeture du gouvernement américain à la fin de l'année dernière

** Aucun émetteur majeur de crypto-monnaies n'a été introduit en bourse aux États-Unis au quatrième trimestre

** Fondée en 2013, BTGO est l'une des rares sociétés cryptographiques rentables, ayant déclaré un revenu net de 35,3 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025

** Les actions de la société ont clôturé à 18,49 dollars après la clôture de l'introduction en bourse du 22 janvier