 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société de conservation de cryptomonnaies BitGo perd du terrain au lendemain de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 17:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions de la société de garde de crypto-monnaie BitGo BTGO.N chutent de 12,3% à environ 16,5 dollars dans les premiers échanges

** L'action de la société a ouvert à 22,43 $, au-dessus de son prix d'offre de 18 $ jeudi

** Cela fait suite à la réouverture de la fenêtre des introductions en bourse de crypto après une activité tiède après la fermeture du gouvernement américain à la fin de l'année dernière

** Aucun émetteur majeur de crypto-monnaies n'a été introduit en bourse aux États-Unis au quatrième trimestre

** Fondée en 2013, BTGO est l'une des rares sociétés cryptographiques rentables, ayant déclaré un revenu net de 35,3 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025

** Les actions de la société ont clôturé à 18,49 dollars après la clôture de l'introduction en bourse du 22 janvier

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank