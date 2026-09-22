La société de centres de données Accelevation vise une valorisation pouvant atteindre 5,4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Accelevation vise une valorisation pouvant atteindre 5,37 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi cette société spécialisée dans les infrastructures de centres de données , rejoignant ainsi la vague d’entreprises qui surfent sur la demande des investisseurs pour les titres liés à l’IA.

Accelevation, soutenue par Olympus Partners, et certains actionnaires cédants visent à lever jusqu’à 720 millions de dollars en proposant 30 millions d’actions à un prix compris entre 20 et 24 dollars.

La saison automnale des introductions en bourse a démarré timidement, dans un contexte d’inquiétudes liées à la flambée des rendements obligataires et à la première hausse des taux d’intérêt américains depuis trois ans, mais la liste des émetteurs de renom laisse présager une reprise de l’activité.

Nscale, une entreprise spécialisée dans le cloud IA soutenue par Nvidia, et SB Energy, un développeur de centres de données soutenu par SoftBank, ont déposé leur dossier d’introduction en bourse ce mois-ci, tandis que la start-up d’IA Anthropic se prépare à une introduction en bourse qui pourrait faire sensation plus tard dans l’année.

Fondée en 2017, Accelevation conçoit, fabrique et installe des systèmes de distribution électrique, de refroidissement et d’infrastructures modulaires pour les centres de données.

La demande pour ce type d’équipements a explosé, les entreprises technologiques investissant massivement pour se doter de la capacité de calcul nécessaire au développement et à l’exploitation de modèles d’IA. Goldman Sachs Research prévoit que la demande mondiale en électricité des centres de données augmentera de 170 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2025.

Accelevation prévoit d’utiliser le produit net de son introduction en bourse principalement pour refinancer sa dette existante.

La société de capital-investissement Olympus Partners, qui a racheté l’entreprise en janvier 2025, conservera environ 85 % de ses droits de vote combinés après l’opération.

Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs et BofA Securities, entre autres, sont les chefs de file de l’opération.

Accelevation, dont le siège social est situé à Miamisburg, dans l’Ohio, prévoit de coter ses actions au Nasdaq sous le symbole "ACCV".