La société de capital-investissement Novacap rachète Integral Ad Science dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces de 1,9 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société de capital-investissement Novacap va acquérir Integral Ad Science IAS.O dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 1,9 milliard de dollars, a déclaré mercredi la société de vérification des publicités numériques.
