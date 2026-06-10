La société de camions autonomes Einride fait son entrée au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marie Mannes

La société suédoise de camions électriques et autonomes Einride a fait son entrée au Nasdaq mercredi après avoir fusionné avec la société SPAC Legato

LEGT.A .

L'introduction en bourse d'Einride témoigne d'un regain d'intérêt pour les fusions avec des SPAC en tant qu'alternative aux introductions en bourse traditionnelles, après une accalmie qui a suivi le boom de l'ère pandémique qui a permis à des start-ups spécialisées dans les véhicules électriques telles que Polestar PSNY.O et Nikola d'entrer en bourse.

Voici plus de détails:

* La société prévoit d'utiliser une partie du produit de l'opération pour développer ses activités auprès de ses clients existants en Amérique du Nord et en Europe, a déclaré le directeur général Roozbeh Charli à Reuters.

* La fusion valorisait initialement Einride à environ 1,8 milliard de dollars, mais ce chiffre a ensuite été revu à la baisse à environ 1,35 milliard de dollars à la suite d' un financement supplémentaire .

* Einride, qui compte parmi ses clients Lidl, PostNord, Oatly et Carlsberg, dispose actuellement d'environ 200 camions électriques.

* Cependant, seule une poignée de ces véhicules est entièrement autonome, même si ce nombre devrait passer à environ 20 d'ici la fin de l'année. L'essentiel de son activité repose sur des camions électriques à conduite manuelle fonctionnant sur la plateforme de conduite d'Einride.

* Malgré l'intérêt croissant des investisseurs pour les véhicules autonomes et électriques, plusieurs entreprises, dont Lordstown Motors et Proterra, ont fait faillite en raison d'une forte concurrence, de difficultés opérationnelles et de coûts élevés qui ont érodé leurs réserves de trésorerie.

* Parmi les investisseurs d'Einride figurent l' EQTAB.ST suédois EQT et Ericsson, M. Charli précisant que tous les actionnaires actuels transféraient leurs participations vers la nouvelle structure.

* Les fusions avec des SPAC (sociétés d'acquisition à vocation spécifique) permettent à des entreprises privées d'entrer en bourse en fusionnant avec des sociétés cotées créées uniquement dans le but de trouver une cible d'acquisition. Charli a déclaré que l'opération avec la SPAC avait été choisie comme la voie « la plus rapide et la plus efficace » vers les marchés publics.