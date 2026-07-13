La société de biotechnologie spécialisée dans le cancer Erasca recule après avoir annoncé une émission d'actions de 500 millions de dollars

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13 juillet - ** Le titre de la société d'oncologie Erasca

ERAS.O recule de 1,9 % à 17,56 dollars en séance prolongée, alors qu'elle cherche à lever des fonds ** ERAS annonce une émission d’actions d’un montant de 500 millions de dollars

** La société prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour financer la R&D de ses produits candidats, d’autres programmes de développement et son fonds de roulement, entre autres besoins généraux

** JP Morgan, Morgan Stanley, Jefferies et Evercore sont les co-chefs de file ** ERAS, dont le siège est à San Diego, en Californie, annonce également la publication de données actualisées de phase 1 concernant l’ERAS-0015 chez des patients atteints de tumeurs solides causées par des mutations du gène RAS ** Fin avril, l’action ERAS a chuté de 48 % après que la société a annoncé le décès d’un patient au cours d’un essai de phase précoce de l’ERAS-0015

** L'action a clôturé en baisse de 3,4 % à 17,90 $ lundi, mais affiche une hausse de 381 % depuis le début de l'année

** Sur 11 analystes, 9 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", et 2 la note "conserver"; l'objectif de cours médian est de 20 dollars, selon les données de LSEG