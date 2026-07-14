La société de biotechnologie spécialisée dans le cancer Erasca rebondit après une augmentation du montant de sa levée de fonds à 550 millions de dollars et une révision à la hausse des objectifs de cours par les analystes

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14 juillet - ** Les actions d’Erasca ( ERAS.O ), société spécialisée en oncologie de précision, ont effacé leurs légères pertes enregistrées avant l’ouverture et cotent en hausse de 8 % à 19,32 dollars mardi matin, après une levée de fonds de 550 millions de dollars, supérieure aux objectifs ** La société de biotechnologie basée à San Diego, en Californie, a vendu lundi en fin de journée environ 31,4 millions d’actions au prix de 17,50 dollars, soit une décote de 2,2 % par rapport au dernier cours ** Lundi, après la clôture, la société a dévoilé une levée de fonds de 500 millions de dollars et annoncé la publication de nouvelles données de phase 1 concernant l’ERAS-0015 chez des patients atteints de tumeurs solides causées par des mutations du gène RAS

** Piper Sandler a relevé son objectif de cours de 4 dollars, le portant à 22 dollars, en raison de sa confiance accrue dans l’ERAS-0015 pour le traitement de l’adénocarcinome canalaire pancréatique, la forme la plus courante et la plus agressive de cancer du pancréas ** Bien qu’il s’agisse d’une mise à jour préliminaire, Piper a indiqué dans une note que l’efficacité de l’ERAS-0015 semblait supérieure à celle observée avec le médicament de Revolution Medicines RVMD.O , le daraxonrasib

** BofA Global Research a relevé son objectif de cours sur ERAS de 2 dollars, le portant à 18 dollars ** Le 28 avril, l’action ERAS a chuté de 48 % après que la société a annoncé le décès d’un patient lors d’un essai clinique de phase précoce de l’ERAS-0015

** ERAS a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer la R&D de ses produits candidats et d’autres programmes

** JP Morgan, Morgan Stanley, Jefferies et Evercore sont les co-chefs de file

** Le titre ERAS a désormais plus que quintuplé depuis le début de l'année, pour une capitalisation boursière d'environ 6 milliards de dollars

** 9 analystes sur 11 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 2 recommandent de "conserver"; l'objectif de cours médian est de 20,50 dollars, selon les données de LSEG