La société de biotechnologie Savara chute après une émission d'actions de 130 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre -

** Les actions de Savara Inc SVRA.O ont baissé de 4,4 % en pré-marché à 4,15 $ après la tarification de son offre secondaire de 130 millions de dollars lancée au cours de la nuit

** SVRA, basée à Langhorne, Pennsylvanie, a vendu mercredi soir () ~31 millions d'actions, y compris ~7,1 millions de bons de souscription préfinancés

** Le prix d'offre de 4,20 $ représente une décote de 3,2 % par rapport à la dernière vente d'actions

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment le financement du développement clinique et la poursuite de l'approbation réglementaire du Molbreevi.

** Le programme principal de la société, Molbreevi, est en phase 3 de développement pour le traitement potentiel de la protéinose alvéolaire pulmonaire auto-immune (autoimmune PAP), une maladie pulmonaire rare

** SVRA a ~172,8 millions d'actions en circulation

** Jefferies, Piper Sandler et Guggenheim sont les co-responsables de l'offre

** Jusqu'à la clôture de mercredi, l'action a progressé de 41% depuis le début de l'année

** 3 analystes considèrent l'action comme "strong buy" et 5 comme "buy"; PT médian de $10.75 en hausse par rapport à $8 il y a un mois, selon LSEG