La société de biotechnologie Protara s'effondre à la suite d'une levée de fonds prévue de 75 millions de dollars

4 décembre -

** Les actions de Protara Therapeutics TARA.O ont chuté de 12 % après les heures d'ouverture, à 6,05 $, alors que la société cherche à obtenir des capitaux propres

** La société lance () une offre de 75 millions de dollars composée d'actions et de bons de souscription préfinancés d'actions et de bons de souscription préfinancés

d'actions et de bons de souscription préfinancés

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour

** Elle développe TARA-002 dans le cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire (NMIBC) et dans les malformations lymphatiques (LMs), des kystes rares et non malins du système vasculaire lymphatique qui se forment principalement dans la région de la tête et du cou chez les enfants

** Avec ~38,6 mln

avec ~38,6 millions d'actions en circulation, TARA, basée à New York, a une capitalisation boursière d'environ 265 millions de dollars

** JP Morgan, TD Cowen et Piper Sandler sont les co-responsables de l'offre

** Les actions TARA ont clôturé jeudi en hausse de 1% à 6,87$. L'action a gagné 58% depuis le début de l'année, ce qui la place en hausse de 30% depuis le début de l'année

** Les 6 analystes sont haussiers sur TARA; le PT médian est de 25 $, selon les données de LSEG