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La société de Barry Diller retire son offre d'achat sur MGM Resorts
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 01:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

People Inc PPLI.O , la société du magnat des médias Barry Diller, a retiré mercredi son offre d'achat de l'ensemble des actions cotées en bourse de MGM Resorts International MGM.N , provoquant une chute de 8 % du cours de l'opérateur de casinos lors des négociations après clôture.

En juin, People, qui détient actuellement environ 27 % du capital de MGM, avait proposé de racheter les actions restantes, évaluant ainsi la société à plus de 18 milliards de dollars. La société avait proposé 48,30 dollars par action en numéraire.

People, anciennement connu sous le nom d’IAC, a commencé à renforcer sa participation dans MGM en 2020, alors que les actions de l’opérateur de casinos étaient malmenées par les fermetures et les restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19.

MGM possède des établissements phares qui représentent environ 40 % du Strip de Las Vegas. La société a toutefois été confrontée à une fréquentation en berne et s’est appuyée, ces derniers trimestres, sur la croissance de ses actifs en Chine, notamment à Macao, ainsi que sur ses activités numériques.

Dans un communiqué distinct publié mercredi, MGM a déclaré que “le conseil d’administration reste déterminé à continuer de diriger MGM Resorts en tant que société autonome”.

Pour Barry Diller, qui considérait MGM comme sous-évaluée, l’augmentation de la participation offrait à People l’opportunité de se diversifier au-delà de son cœur de métier dans les médias, qui comprend des publications telles que le magazine éponyme et le magazine Food & Wine.

“Nous avons estimé que la combinaison ne se mettait pas en place comme nous l’avions espéré et avons décidé de ne pas poursuivre la privatisation de la société pour le moment”, a déclaré Barry Diller.

People reste toutefois ouverte et intéressée par la possibilité d’une opération stratégique avec MGM et se réjouit d’étudier d’autres options, a-t-il ajouté.

La tentative de rachat de MGM par le magnat des médias fait écho à son pari antérieur sur le secteur des voyages et des loisirs via Expedia EXPE.O , que IAC avait acquis en 2002 avant de développer puis de scinder cette agence de voyages en ligne.

Valeurs associées

EXPEDIA GROUP
259,0400 USD NASDAQ -7,72%
IAC
43,5500 USD NASDAQ +3,10%
MGM RESORTS ITL
37,845 USD NYSE -2,71%
PEOPLE
35,9700 USD NASDAQ -2,73%
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