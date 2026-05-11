La société danoise Bavarian Nordic revoit à la hausse ses prévisions pour 2026

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La société danoise Bavarian Nordic

BAVA.CO a revu à la hausse lundi ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les portant à 5,5 milliards - 5,7 milliards de couronnes danoises (soit 866,93 millions - 898,46 millions de dollars).

Le fabricant de vaccins a également annoncé avoir obtenu des options de contrat d'une valeur de 97 millions de dollars du ministère américain de la Santé et des Services sociaux pour la fourniture d'une formulation lyophilisée du vaccin contre la variole JYNNEOS.

(1 $ = 6,3442 couronnes danoises)