La société d'oncologie PMV Pharma recule après le lancement d'une offre de titres

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31 août - ** L'action de PMV Pharmaceuticals PMVP.O recule de 13,2 % à 1,05 dollar après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds propres

** La société spécialisée en oncologie de précision lance une offre d'actions accompagnées de bons de souscription et de bons de souscription préfinancés; le montant de l'opération n'a pas été divulgué

** TD Cowen est le seul teneur de livre

** PMVP, dont le siège est à Princeton (New Jersey), annonce également que son médicament, le rezatapopt, a affiché un taux de réponse de 46 % lors d’un essai de phase 2 portant sur le cancer de l’ovaire résistant au platine ou réfractaire

** La société prévoit de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché pour le rezatapopt dans le traitement du cancer de l’ovaire au premier trimestre 2027

** L'action PMVP a clôturé en baisse de 0,8 % à 1,21 $ lundi, soit une baisse de 3 % depuis le début de l'année; la société compte environ 53,46 millions d'actions en circulation

** Les six analystes qui couvrent le titre sont optimistes; l’objectif de cours médian est de 4 dollars, selon LSEG