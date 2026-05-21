La société d'investissement immobilier Sun Communities va céder ses actifs britanniques à Aermont Capital pour 1,03 milliard de dollars

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La société d'investissement immobilier américaine Sun Communities SUI.N a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue de céder ses actifs britanniques, y compris son activité Park Holidays, au groupe de gestion d'actifs londonien Aermont Capital pour un montant de 768 millions de livres sterling (soit 1,03 milliard de dollars). Voici quelques détails:

* Dans le cadre de cet accord, Aermont acquerra Park Holidays dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, a déclaré la société d'investissement immobilier cotée (REIT) basée à Southfield, dans le Michigan.

* Sun Communities exploite et développe des maisons préfabriquées et des propriétés de vacances en plein air, selon son site web.

* L'accord avec Aermont Capital permettrait à Sun de se concentrer sur son cœur de métier, à savoir son portefeuille de maisons préfabriquées et de véhicules de loisirs, a-t-il déclaré.

* Aermont est un groupe européen de gestion d'actifs spécialisé dans l'immobilier et les activités d'investissement connexes.