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La société d'infrastructures financières OpenPayd s'apprête à entrer en bourse dans le cadre d'une opération avec une SPAC évaluée à 1,15 milliard de dollars
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenPayd a annoncé lundi son intention d'entrer en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique (SAV) Titan Acquisition TACH.O , dans le cadre d'une opération valorisant cette entreprise d'infrastructure financière à 1,15 milliard de dollars.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, a-t-elle ajouté.

Voici quelques détails de l'opération:

* Fondée en 2018, OpenPayd compte plus de 1 100 clients dans 180 pays, parmi lesquels des plateformes de cryptomonnaies et de trading telles qu'eToro ETOR.O et Kraken.

* La société a déclaré qu'elle pourrait recevoir jusqu'à 276 millions de dollars de produit brut provenant du compte fiduciaire de Titan, en supposant qu'il n'y ait pas de rachats par les actionnaires.

* Elle prévoit d'utiliser ces capitaux pour développer son infrastructure financière et renforcer son bilan.

* Une SPAC est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse (introduction en bourse) afin de fusionner avec une entreprise privée, lui permettant ainsi d'entrer en bourse sans passer par une introduction en bourse traditionnelle.

* La plateforme d'OpenPayd aide les entreprises à transférer et à gérer des fonds entre les systèmes bancaires traditionnels et les actifs numériques, y compris les stablecoins. Elle propose des services tels que des comptes internationaux, des paiements en temps réel et des opérations de trading, aidant ainsi ses clients à opérer au-delà des frontières.

* Une fois la transaction finalisée, la société issue de la fusion sera cotée au Nasdaq sous le symbole boursier « OP ».

* Anne Martina a agi en tant que conseillère principale en fusions-acquisitions pour OpenPayd, tandis que Cantor Fitzgerald a agi en tant que conseiller en marchés de capitaux pour Titan.

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