 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 767,55
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société d'infrastructure d'IA Nebius lève 3 milliards de dollars pour financer sa croissance
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le syndicat bancaire, l'utilisation prévue du produit, l'accord avec Microsoft, l'évolution du cours de l'action, le contexte) par Lucy Raitano

Nebius Group NBIS.O a déclaré mercredi qu'il lèverait 3 milliards de dollars pour alimenter la croissance de son activité principale d'intelligence artificielle en nuage, à la suite de son accord de 17,4 milliards de dollars avec Microsoft MSFT.O .

Le financement comprend une offre privée de 2 milliards de dollars de billets de premier rang convertibles et une offre publique de souscription de 1 milliard de dollars d'actions de classe A de la société.

Goldman Sachs est le chef de file de l'offre publique, Morgan Stanley, BofA Securities et Citigroup étant les autres chefs de file de l'offre publique.

Nebius a déclaré qu'elle utiliserait les liquidités pour financer la poursuite de sa croissance, y compris l'acquisition de puissance de calcul et de matériel supplémentaires, l'obtention de terrains avec des fournisseurs fiables et l'expansion de l'empreinte de son centre de données.

Lundi, Nebius, dont le siège est à Amsterdam, a annoncé qu'elle fournirait à Microsoft une capacité d'infrastructure GPU pour une durée de cinq ans. Microsoft pourrait également acquérir des capacités de services supplémentaires dans le cadre de cet accord, ce qui porterait la valeur totale du contrat à environ 19,4 milliards de dollars.

Mardi, les actions de la société cotée au Nasdaq ont grimpé de plus de 49 % pour atteindre un niveau record, sous l'effet de l'accord avec Microsoft. Elles ont augmenté de 245 % depuis le début de l'année. Les actions étaient en baisse de 5,6 % avant l'ouverture du marché mercredi.

Nebius est issu d'un accord de scission des actifs de l'entreprise technologique russe Yandex.

La demande mondiale de capacité des centres de données a fortement augmenté ces dernières années, car les entreprises exploitent les nouvelles technologies pour gérer leurs activités, en particulier après l'émergence de l'intelligence artificielle générative.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

MICROSOFT
502,8000 USD NASDAQ +0,88%
NEBIUS GROUP RG-A
93,4500 USD NASDAQ -2,37%
NEBIUS GROUP RG-A
18,9400 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme marche sur Wall Street devant la Bourse de New York
    Le S&P 500 et le Nasdaq à un pic après un indicateur d'inflation US
    information fournie par Reuters 10.09.2025 15:46 

    La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi au lendemain des records des trois principaux indices de Wall Street, le Dow Jones reprenant son souffle, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq accélèrent encore sur la foi d'une baisse imminente ... Lire la suite

  • Népal: le Premier ministre démissionne face à la colère de la rue
    Népal: le Premier ministre démissionne face à la colère de la rue
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 15:43 

    Des centaines de manifestants ont incendié mardi le Parlement népalais, dans la foulée de la démission du Premier ministre, au lendemain de manifestations contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption qui ont fait au moins 19 morts.

  • Jerome Powell, le président de la Fed (Crédits: Federal Reserve)
    Fed : de la patience à l’action
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 10.09.2025 15:39 

    Par Danny Zaid, gérant de portefeuille, TwentyFour Asset Management Les dernières données sur l'emploi aux États-Unis confirment l'affaiblissement de la demande de main-d'œuvre, amorcé en mai. Sur les trois derniers mois (juin à août), la création d'emplois s'est ... Lire la suite

  • Thales ENSEIGNE (Crédit: / Adobe Stock)
    Thales a signé un contrat pour des stations radio en Malaisie
    information fournie par Zonebourse 10.09.2025 15:39 

    (Zonebourse.com) - Thales et son partenaire malaisien local Advanced Defence Systems (ADS) ont signé un contrat portant sur la livraison de stations radio HF XL TRC 3900 montées sur véhicule, y compris des radios, des amplificateurs et des antennes. Avec ce contrat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank