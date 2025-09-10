La société d'infrastructure d'IA Nebius lève 3 milliards de dollars pour financer sa croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le syndicat bancaire, l'utilisation prévue du produit, l'accord avec Microsoft, l'évolution du cours de l'action, le contexte) par Lucy Raitano

Nebius Group NBIS.O a déclaré mercredi qu'il lèverait 3 milliards de dollars pour alimenter la croissance de son activité principale d'intelligence artificielle en nuage, à la suite de son accord de 17,4 milliards de dollars avec Microsoft MSFT.O .

Le financement comprend une offre privée de 2 milliards de dollars de billets de premier rang convertibles et une offre publique de souscription de 1 milliard de dollars d'actions de classe A de la société.

Goldman Sachs est le chef de file de l'offre publique, Morgan Stanley, BofA Securities et Citigroup étant les autres chefs de file de l'offre publique.

Nebius a déclaré qu'elle utiliserait les liquidités pour financer la poursuite de sa croissance, y compris l'acquisition de puissance de calcul et de matériel supplémentaires, l'obtention de terrains avec des fournisseurs fiables et l'expansion de l'empreinte de son centre de données.

Lundi, Nebius, dont le siège est à Amsterdam, a annoncé qu'elle fournirait à Microsoft une capacité d'infrastructure GPU pour une durée de cinq ans. Microsoft pourrait également acquérir des capacités de services supplémentaires dans le cadre de cet accord, ce qui porterait la valeur totale du contrat à environ 19,4 milliards de dollars.

Mardi, les actions de la société cotée au Nasdaq ont grimpé de plus de 49 % pour atteindre un niveau record, sous l'effet de l'accord avec Microsoft. Elles ont augmenté de 245 % depuis le début de l'année. Les actions étaient en baisse de 5,6 % avant l'ouverture du marché mercredi.

Nebius est issu d'un accord de scission des actifs de l'entreprise technologique russe Yandex.

La demande mondiale de capacité des centres de données a fortement augmenté ces dernières années, car les entreprises exploitent les nouvelles technologies pour gérer leurs activités, en particulier après l'émergence de l'intelligence artificielle générative.