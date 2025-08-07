 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La société d'infrastructure d'IA Nebius fait un bond en avant après avoir revu à la hausse ses prévisions de revenus annualisés
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 17:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de la société d'infrastructure d'IA Nebius Group ont bondi de 22 % à 67,1 $ ** La société a relevé ses prévisions de revenus annualisés pour 2025 de 750 millions à 1 milliard de dollars à 900 millions à 1,1 milliard de dollars ** La société a déclaré des revenus de 105,1 millions de dollars au deuxième trimestre , en hausse de 625 % par rapport aux prévisions de 101,2 millions de dollars, selon quatre analystes interrogés par LSEG

** "Nous augmentons agressivement notre capacité pour saisir cette opportunité substantielle et nous sommes en train de sécuriser plus de 1 GW d'énergie d'ici la fin de 2026", a déclaré le directeur général, Arkady Volozh

** En incluant les gains de la séance, l'action a augmenté de 144 % depuis le début de l'année

