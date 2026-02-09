La société d'externalisation d'avocats Axiom ferme un cabinet d'avocats en Arizona

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sara Merken

La société d'externalisation de services juridiques Axiom Global a fermé son cabinet d'avocats affilié basé en Arizona, trois ans après être devenue l'une des plus grandes sociétés à profiter de l'assouplissement des règles de propriété des cabinets d'avocats dans l'État américain.

"Axiom a pris la décision stratégique en 2025 d'arrêter Axiom Advice & Counsel (AA&C) dans le cadre de notre effort plus large pour concentrer les ressources sur notre activité principale et accélérer les initiatives de croissance clés", a déclaré la société dans un communiqué transmis à Reuters. Axiom, dont le siège est à Chicago, a lancé le cabinet d'avocats en janvier 2023, quelques années après que l'Arizona soit devenu le premier État à éliminer une règle qui interdisait aux personnes qui ne sont pas avocats d'avoir un intérêt économique dans les cabinets d'avocats.

Un comité de la Cour suprême de l'Arizona devait discuter de la "renonciation volontaire à la licence" d'Axiom Advice & Counsel lors d'une réunion mardi, selon l'ordre du jour publié sur le site web de la Cour. Le cabinet a d'abord informé la Cour en avril 2025 de sa décision de mettre fin à sa participation et de fermer le cabinet, selon les dossiers de la Cour. La décision de l'Arizona de modifier les règles de propriété des cabinets d'avocats en 2020 a ouvert la voie à Axiom, une société de services juridiques à la demande utilisée par les services juridiques des entreprises, pour offrir des conseils juridiques directement aux clients. Lors du lancement de l'entreprise, ses dirigeants ont déclaré qu'elle s'appuierait fortement sur la technologie et qu'elle adopterait un modèle de recrutement et de rémunération lui permettant de maintenir les coûts des clients à un niveau bas. Axiom fait partie de plusieurs grandes entreprises nationales, dont LegalZoom , Rocket Lawyer et Elevate , qui ont ouvert des entreprises dans le cadre du programme de "structure commerciale alternative" de l'Arizona. KPMG a fait de même l'année dernière, devenant ainsi le premier des quatre géants de la comptabilité à pouvoir pratiquer le droit aux États-Unis avec un cabinet affilié en Arizona.

Le tribunal de l'Arizona a accordé des licences à 156 structures commerciales alternatives depuis 2021, et il y en a actuellement 150 qui sont encore actives, selon un porte-parole du tribunal. Les entreprises technologiques et les cabinets d'avocats spécialisés dans les dommages corporels, les délits de masse et l'immigration, partiellement détenus par des non-avocats, figurent parmi les participants.

Dans sa déclaration, Axiom a déclaré que si son cabinet d'avocats "a fourni des informations précieuses" à l'entreprise, elle voit "une plus grande opportunité dans nos investissements dans l'IA et notre portefeuille Tech + Talent, qui répondent directement aux pressions en matière de talent et de charge de travail auxquelles sont confrontés les services juridiques internes aujourd'hui" Un porte-parole n'a pas immédiatement fourni d'autres commentaires. Au moins quatre avocats qu'Axiom avait embauchés pour le cabinet d'avocats ont déménagé vers d'autres employeurs au début de l'année dernière, selon les mises à jour de leurs comptes LinkedIn et les annonces d'autres cabinets sur certaines de leurs embauches. Matthew Levine, qui était associé directeur d'Axiom Advice & Counsel, est parti rejoindre le cabinet d'avocats Buchalter en avril. Il n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.