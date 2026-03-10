La société d'édition de gènes CRISPR chute après avoir dévoilé un accord de dette convertible de 350 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions cotées aux États-Unis de la société suisse d'édition de gènes CRISPR Therapeutics CRSP.O ont baissé de 5,6 % à 55,51 $ avant la cloche, alors qu'elle cherche à lever des capitaux ** La société biopharmaceutique propose en privé des obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 350 millions de dollars.

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour les besoins généraux de l'entreprise

** La société a une capitalisation boursière de 5,6 milliards de dollars sur la base de 96 millions d'actions en circulation

** Les actions cotées aux États-Unis ont clôturé en hausse de 4 % à 58,78 $ lundi. Les actions ont augmenté de 12 % depuis le début de l'année et de 29 % au cours des 12 derniers mois

** Sur 29 analystes couvrant le CRSP, 17 estiment que le titre est "fortement à l'achat" ou "à l'achat", 11 estiment qu'il est "à conserver" et 1 recommande de le "vendre"; PT médian de 78 $, selon LSEG