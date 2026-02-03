La société d'aviation VSE se stabilise après une augmentation de capital liée à une acquisition

3 février - ** L'entreprise de services aéronautiques VSE Corp VSEC.O est en hausse marginale à 191,05 $ avant la cloche après une augmentation supérieure à l'objectif pour l'acquisition ** VSEC, basée à Miramar, en Floride, a déclaré mardi avoir vendu ~4 millions d'actions à 188 dollars pour 750 millions de dollars et 8 millions d'unités d'actions tangibles convertibles obligatoires à 5,75 % à 3 ans (TEUs) pour 400 millions de dollars ** Les actions de VSEC ont clôturé lundi en baisse de ~13% à 190,93 dollars après que la société a lancé des offres publiques de 650 millions de dollars en actions et de 350 millions de dollars en unités d'actions tangibles convertibles obligatoires (EVP) ** La société a l'intention d'utiliser le produit net des offres pour financer en partie l'acquisition de Precision Aviation Group auprès de la société de capital-investissement GenNx360 Capital Partners, pour un montant de 2 milliards de dollars

** Le prix seuil pour les EVP est fixé à 230,31 dollars, soit 22,5 % de plus que le prix de l'offre d'actions

** Jefferies et RBC sont les chefs de file de l'offre

** Jusqu'à lundi, les actions de VSEC ont augmenté de près de 90 % au cours des 12 derniers mois. L'action a atteint un record intrajournalier de 225 $ le vendredi

** Les 9 analystes sont tous optimistes sur le titre; la prévision médiane est de 231,50 $, contre 208 $ il y a un mois, selon les données de LSEG