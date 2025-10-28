La société d'aviation VSE plonge après une vente d'actions de 400 millions de dollars liée à des fusions et acquisitions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 octobre - ** Les actions de la société de services aéronautiques VSE Corp VSEC.O ont baissé de 2,3 % en pré-marché à 175,44 $ après la fixation du prix de l'offre d'actions liée à l'acquisition ** VSEC, basée à Miramar, en Floride, a vendu lundi soir environ 2,4 millions d'actions à 170 $, pour un montant total d'environ 400 millions de dollars
** Le prix de l'offre représente une décote de 5,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** VSEC utilisera le produit net de l'offre d'environ 384 millions de dollars pour financer tout ou partie de l'acquisition annoncée de 350 millions de dollars d'Aero 3, pour soutenir d'éventuelles acquisitions futures et à des fins générales
** Jusqu'à lundi, les actions de VSEC ont augmenté d'environ 89% depuis le début de l'année. L'action a atteint un record intrajournalier de 186 $ pendant la séance régulière de lundi.
** Les 9 analystes couvrant VSEC sont haussiers; PT médian de 190 $ en hausse par rapport à 150 $ le 28 juillet, selon les données de LSEG
