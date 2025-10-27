La société d'aviation VSE plonge après avoir lancé une offre d'actions en vue d'une fusion-acquisition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de la société de services aéronautiques VSE Corp VSEC.O ont baissé de 3,1 % en après-Bourse, atteignant 174 $, suite à l'annonce d'une augmentation de capital liée à une acquisition ** VSEC, basée à Miramar, en Floride, lance une offre d'actions pour financer tout ou partie de l'achat d'Aero 3 annoncé précédemment, afin de soutenir des acquisitions potentielles ** VSEC a annoncé après la cloche l'acquisition d'Aero 3, une société du

** La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de 2025 ** Aero 3 a généré environ 120 millions de dollars de chiffre d'affaires au cours des douze derniers mois jusqu'en août,

** Avec ~20,68 millions d'actions en circulation, VSEC a une capitalisation boursière d'environ 3,7 milliards de dollars

** Les actions de VSEC ont baissé de 1,9 % pour clôturer à 179,52 $. L'action, en hausse de 88% depuis le début de l'année, a atteint un record intrajournalier de 186 dollars lors de la séance régulière du lundi

** Les 9 analystes qui couvrent VSEC sont tous optimistes, avec notamment 4 recommandations de "strong buy", leur objectif de cours médian est de 190 $, selon les données de LSEG