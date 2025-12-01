 Aller au contenu principal
La société d'autopartage Zipcar prévoit de cesser ses activités au Royaume-Uni
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 19:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine d'autopartage Zipcar, filiale d'Avis Budget Group CAR.O , a annoncé lundi son intention de cesser ses activités au Royaume-Uni et de suspendre toute nouvelle réservation au-delà de la fin de l'année.

La société a ajouté qu'elle attendait le calendrier de la fermeture de ses activités, dans l'attente du résultat de la consultation formelle avec ses employés britanniques.

Aucune raison spécifique n'a été fournie pour justifier la proposition de fermeture de ses activités au Royaume-Uni.

Zipcar propose des services de location de voitures en Europe et en Amérique du Nord pour les étudiants et les entreprises, et compte plus d'un million de membres. Elle a été rachetée par Avis Budget Group en 2013 pour environ 500 millions de dollars.

Valeurs associées

AVIS BUDGET GROU
133,0700 USD NASDAQ -2,07%
© 2025 Thomson Reuters.

