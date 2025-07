La société d’Arnaud Cosserat lance ses trois premières stratégies

Quelques mois après avoir vu le jour, Aecus Partners, société de gestion créée par des anciens gérants de Comgest , lance ses trois premiers fonds. Ces stratégies couvrent les actions internationales, les actions européennes et les actions d’Europe continentale - Aecus Global Equity Fund, Aecus Europe Equity Fund et Aecus Continental Europe Equity Fund.

Ces fonds, domiciliés en Irlande, ont bénéficié de plus de la moitié des 100 millions d’euros de capital d’amorçage de la société. Ils sont enregistrés à la vente en France, au Royaume-Uni et en Irlande. Le fonds Aecus Continental Europe est structuré pour être éligible au Plan d’Épargne en Actions (PEA) en France.

Chaque portefeuille se compose de 25 à 35 sociétés présentant un profil de croissance qui se veut fidèle à l’approche de l’équipe d’investissement : Défendable, Réplicable et Scalable (DRS). « Notre approche vise avant tout à identifier des entreprises dotées d’un avantage compétitif persistant. La capacité à se défendre et à reproduire le succès constitue le socle sur lequel une entreprise peut continuer à croître (…) », explique Arnaud Cosserat, le président d’Aecus.

La gamme des fonds comprend des parts à capacité limitée destinées aux investisseurs initiaux ( seeder share classes ) assorties de frais de gestion réduits (0,45?% par an contre 0,70?% pour la part standard A). Elle offre également des parts de fidélité dont la grille tarifaire évolue en fonction de l’ancienneté de l’investisseur dans le fonds, afin de récompenser les engagements de long terme.

« L’équipe suivra avec une grande attention la capacité d’investissement des fonds et n’hésitera pas à fermer une stratégie si nécessaire, afin de préserver sa flexibilité sur l’ensemble des capitalisations boursières et de maintenir une performance optimale pour les investisseurs », précise Arnaud Cosserat.

Aecus a été créée fin décembre par une équipe d’anciens collègues composée des gérants Arnaud Cosserat et Alistair Wittet et de Jane Russell et Helen Lowdon. La boutique de gestion basée à Paris a depuis recruté Fan Ye et Sébastien Thévoux-Chabuel.

Laurence Marchal