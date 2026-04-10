information fournie par Reuters • 10/04/2026 à 14:22

La société d'analyse géospatiale HawkEye 360 dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'analyse géospatiale HawkEye 360 a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.