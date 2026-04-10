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La société d'analyse géospatiale HawkEye 360 dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations contextuelles sur HawkEye 360 dans tout le texte)

La société d'analyse géospatiale HawkEye 360 a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

La volatilité du marché a bloqué la reprise du marché des introductions en bourse, retardant les inscriptions à mesure que la prudence des investisseurs s'accroît, bien qu'une réserve d'opérations reste prête et que les banquiers s'attendent à ce que l'activité reprenne une fois que les conditions se seront stabilisées.

HawkEye 360 est une société américaine de technologie de défense et de renseignement spécialisée dans les renseignements par radiofréquence recueillis depuis l'espace.

Elle exploite une constellation de satellites qui détectent et géolocalisent les signaux de radiofréquences, fournissant ainsi des renseignements exploitables dans le cadre d'opérations militaires et de sécurité nationale.

HawkEye sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "HAWK".

Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets et Jefferies figurent parmi les souscripteurs de l'offre.

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