La société d'analyse de blockchain TRM affirme que la Corée du Nord est à l'origine du vol de cryptomonnaies sur Binance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon la société américaine d'analyse de blockchain TRM Labs, des pirates nord-coréens sont à l'origine d'un détournement de 6,3 milliards de dollars sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance.

"Un pirate a transféré environ 6,36 milliards de dollars hors des portefeuilles Binance sur dix blockchains, dont la majeure partie en l'espace d'environ 20 minutes", a déclaré TRM Labs dans un article publié sur son site web.

"TRM attribue cette attaque à TraderTraitor, l'unité d'hackers d'élite nord-coréenne, sur la base de renseignements solides provenant à la fois de la blockchain et de sources externes. Nous émettons ce jugement avec un haut degré de certitude."