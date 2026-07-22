La société chinoise Zhongji Innolight vise une introduction en bourse de 7 milliards de dollars à Hong Kong, qui serait la deuxième plus importante d'Asie en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec davantage de détails et de contexte tout au long de l'article)

* Cette opération devrait être la plus importante jamais réalisée à Hong Kong depuis celle d'Alibaba

* L'entreprise fournit des composants optiques pour les centres de données dédiés à l'IA

* Les actions devraient être cotées à partir du 30 juillet

par Nikita Maria Jino et Yantoultra Ngui

Le fabricant chinois de composants optiques Zhongji Innolight 3308.HK prévoit de lever jusqu’à 55,05 milliards de HK$ (7 milliards de dollars) dans le cadre d’une introduction en bourse à Hong Kong, ce qui constituerait la deuxième plus importante levée de fonds en Asie cette année, selon un document déposé mercredi auprès de la bourse. La société cotée à Shenzhen 300308.SZ vend 54,5 millions d’actions de Hong Kong au prix maximal de 1.010 HK$ chacune, confirmant ainsi le prix annoncé plus tôt mardi par Reuters , qui citait des sources.

Le montant de l'opération pourrait atteindre 63,3 milliards de HK$ (8,1 milliards de $) si l'option de surallocation de 15 % est pleinement exercée.

Selon les données de LSEG, cette introduction en bourse serait la plus importante vente d’actions à Hong Kong depuis près de sept ans, soit depuis celle du groupe Alibaba 9988.HK , qui s’était élevée à 12,9 milliards de dollars en 2019.

Elle se classerait au deuxième rang des introductions en bourse en Asie cette année, derrière l’introduction en bourse du fabricant chinois de puces CXMT Corp 688825.SS (8,6 milliards de dollars) sur le Shanghai STAR Market .

DES INVESTISSEURS DE POIDS SOUTIENNENT L'OPÉRATION

Zhongji a mobilisé 33 investisseurs de référence qui s'engagent à acheter des actions pour un montant de 3,45 milliards de dollars, soit environ 49,1 % de l'offre de base au prix maximal, selon le dossier de cotation.

Les investisseurs de référence s’engagent à acheter des actions avant la cotation et les conservent généralement pendant une période déterminée. Parmi eux figurent l’investisseur public singapourien Temasek, HHLR Advisors (lié à Hillhouse), JPMorgan Asset Management, BlackRock BLK.N , l’Abu Dhabi Investment Authority, Wellington Management, Bain Capital, Boyu Capital, Alibaba, Tencent

0700.HK , CPP Investments, Oaktree et General Atlantic. Zhongji fabrique des émetteurs-récepteurs optiques , de petits dispositifs qui permettent de transférer de grandes quantités de données via des câbles à fibre optique. Ces composants sont utilisés dans les centres de données, les réseaux cloud et les systèmes informatiques d’intelligence artificielle.

Cette introduction en bourse intervient alors que les entreprises technologiques chinoises cherchent à lever des fonds pour développer leurs infrastructures d’intelligence artificielle, dans le cadre d’une course contre les États-Unis pour construire des centres de données et des réseaux informatiques plus rapides. Le chiffre d’affaires de Zhongji a progressé de 60,3 % pour atteindre 38,24 milliards de yuans (5,7 milliards de dollars) en 2025, tandis que son bénéfice net a plus que doublé pour s’établir à 11,58 milliards de yuans, selon son prospectus. Au premier trimestre 2026, le chiffre d’affaires a presque triplé pour atteindre 19,50 milliards de yuans.

Les fonds levés lors de l’introduction en bourse seront notamment consacrés à la recherche et au développement, à l’expansion de la production à l’international et au renforcement des capacités de la chaîne d’approvisionnement, précise le prospectus de la société.

Zhongji devrait annoncer le prix d’offre définitif d’ici le 29 juillet, la cotation des actions étant prévue pour le lendemain.

Goldman Sachs GS.N , CICC 601995.SS , Morgan Stanley

MS.N et GF Securities 000776.SZ sont les co-arrangeurs de l'opération.

(1 $ = 7,8410 dollars de Hong Kong)

(1 $ = 6,7656 yuans renminbi)