La société chinoise Zhongji Innolight s'apprête à lever jusqu'à 7 milliards de dollars lors de son entrée en bourse à Hong Kong

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice du premier trimestre a presque quadruplé

* Les États-Unis ont généré la majeure partie du chiffre d'affaires

* La société met en garde contre le risque lié à la liste militaire américaine

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article) par Kane Wu et Yantoultra Ngui

La société chinoise Zhongji Innolight 300308.SZ s'est rapprochée d'une introduction en bourse à Hong Kong après avoir publié vendredi son projet de prospectus post-audition, fournissant aux investisseurs de nouvelles informations sur sa croissance rapide et les risques liés aux États-Unis.

Cette société cotée à Shenzhen fabrique des modules optiques utilisés dans les centres de données d’intelligence artificielle. Ces composants permettent de transférer rapidement de grandes quantités de données entre les serveurs informatiques.

Zhongji vise à lever jusqu’à 7 milliards de dollars lors de son introduction à Hong Kong, ont indiqué des sources à Reuters en juin. À ce niveau, l’opération dépasserait la levée de fonds de 3,1 milliards de dollars réalisée par Luxshare Precision le 6 juillet pour devenir la plus importante introduction en bourse de l’année à Hong Kong, selon les données de LSEG.

La société pourrait lancer son livre d’ordres la semaine prochaine et faire son entrée sur le marché de Hong Kong au cours de la première semaine d’août, a déclaré une source directement informée du dossier, qui a ajouté que le calendrier pourrait évoluer en fonction des conditions du marché. La source a souhaité rester anonyme, ces informations n’étant pas publiques.

Vendredi, Zhongji n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le dépôt de dossier de Zhongji intervient alors que les actions liées à l’IA ont récemment subi un fort recul. Une vague de ventes de puces électroniques a frappé les marchés mondiaux vendredi, tandis que les actions chinoises ont chuté , l’introduction en bourse prévue de 8,6 milliards de dollars du fabricant de puces mémoire CXMT ayant suscité la crainte que les nouvelles introductions en bourse de grande envergure ne détournent des fonds des marchés.

Les entreprises ont levé 33,8 milliards de dollars grâce à de nouvelles introductions en bourse à Hong Kong depuis le début de l’année 2026, un total record depuis le début de l’année selon les données du LSEG. Ce chiffre représente plus du double des 16,4 milliards de dollars levés au cours de la même période en 2025.

Zhongji a déclaré être le premier fournisseur mondial de solutions d’interconnexion optique en termes de chiffre d’affaires depuis cinq années consécutives, à compter de 2021, citant le cabinet de conseil CIC dans son projet de prospectus.

Son chiffre d’affaires a progressé de 192 % pour atteindre 19,5 milliards de yuans (soit 2,9 milliards de dollars) au cours du trimestre clos le 31 mars, tandis que son bénéfice a bondi de 274 % pour s’établir à 6,32 milliards de yuans, selon son projet de prospectus.

Son bénéfice pour 2025 s'est élevé à 11,58 milliards de yuans, en hausse de 116 %, pour un chiffre d'affaires de 38,24 milliards de yuans, selon le projet de prospectus.

Dans son dossier de cotation, Zhongji a indiqué qu’elle prévoyait d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour la recherche et le développement, l’expansion de sa production à l’international, l’optimisation de sa chaîne d’approvisionnement, des acquisitions stratégiques et le fonds de roulement général. Le montant de l’opération, le prix d’émission et le calendrier n’ont pas été divulgués.

RISQUE LIÉ AUX ÉTATS-UNIS

Les États-Unis ont représenté 61,7 % du chiffre d’affaires de Zhongji au premier trimestre, contre 57,3 % pour l’ensemble de l’année 2025, selon le projet de prospectus.

Zhongji a indiqué que le ministère américain de la Défense avait ajouté la société à sa liste des entreprises militaires chinoises le 8 juin.

La société a précisé que cette liste ne constituait pas une liste de sanctions économiques et qu’elle ne restreignait pas en soi ses activités avec ses clients américains ni la transaction de ses titres.

Elle a précisé n’avoir constaté aucune annulation, suspension, réduction ou retard significatif de commandes de clients depuis son ajout à cette liste. Zhongji a déclaré que ses produits étaient destinés à des applications technologiques commerciales et non à un usage militaire.

Zhongji a indiqué dans un autre communiqué qu’elle avait désigné Goldman Sachs, CICC, Morgan Stanley, GF Securities, Haitong International, Citi, HSBC et China Galaxy International comme coordinateurs généraux de son introduction en bourse.

(1 dollar = 6,7769 yuans renminbi)