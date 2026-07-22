La société chinoise Zhongji Innolight prévoit de lever jusqu'à 7 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong

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La société chinoise Zhongji Innolight Co

3308.HK 300308.SZ envisage de lever jusqu’à 55,05 milliards de HK$ (7,02 milliards de dollars) dans le cadre de son introduction en bourse à Hong Kong, selonun document déposé mercredi auprès de la Bourse .

La société, cotée à Shenzhen, propose 54,5 millions d’actions de catégorie H à un prix maximal de 1 010 HK$ par action.

Zhongji fabrique des émetteurs-récepteurs optiques, de petits dispositifs qui facilitent la transmission de grandes quantités de données via des câbles à fibre optique et qui sont utilisés dans les centres de données, les réseaux cloud et les systèmes informatiques basés sur l’IA.

Il s’agira de la plus importante introduction en bourse à Hong Kong depuis près de sept ans, après celle du groupe Alibaba

9988.HK , qui s’était élevée à 12,9 milliards de dollars en 2019 . Cette opération intervient alors que les entreprises technologiques chinoises cherchent à lever des fonds pour développer leurs infrastructures d’intelligence artificielle, dans le cadre d’une course contre les États-Unis pour construire des centres de données et des réseaux informatiques plus rapides.

Le produit de l’introduction en bourse sera notamment affecté à la recherche et au développement, à l’expansion de la production à l’échelle mondiale et au renforcement des capacités de la chaîne d’approvisionnement, selon le prospectus de la société.

Zhongji devrait annoncer le prix d’offre définitif d’ici le 29 juillet, l’introduction en bourse des actions étant prévuele lendemain.

Goldman Sachs GS.N , CICC 601995.SS , Morgan Stanley

MS.N et GF Securities 000776.SZ sont les co-arrangeurs de l'opération.

Parmi les investisseurs de référence figurent notamment l’investisseur public singapourien Temasek, BlackRock BLK.N , Alibaba, Tencent 0700.HK et la société américaine de capital-investissement Bain Capital.

(1 dollar = 7,8411 dollars de Hong Kong)