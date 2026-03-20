La société chinoise Xiaomi enregistre sa plus forte baisse en six mois ; elle prévoit d'investir 8,7 milliards de dollars dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 mars - ** Les actions de Xiaomi Corp 1810.HK chutent de 6,8% à 33,84 HK$, leur plus forte baisse intrajournalière depuis le 26 septembre
** L'action touche son niveau le plus bas depuis le 16 mars
** Le titre est le premier perdant de l'indice Hang Seng
.HSI et de l'indice Hang Seng TECH .HSTECH , qui perdent respectivement 0,4 % et 1,3 %
** Le géant chinois des smartphones et des véhicules électriques investira au moins 60 milliards de yuans (soit 8,70 milliards de dollars) dans l'intelligence artificielle au cours des trois prochaines années, a déclaré jeudi le directeur général Lei Jun, un jour après que l'entreprise ait officiellement dévoilé son nouveau modèle phare d'intelligence artificielle MiMo-V2-Pro
** Xiaomi a déclaré que son véhicule SU7 mis à jour était vendu à partir de 219 900 yuans (soit 31 870 $) alors qu'il continue à faire la course contre Tesla TSLA.O , le nouveau SU7 étant moins cher mais offrant une plus grande autonomie que la Tesla Model 3
** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 13,4 %
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer