La société chinoise Xiaomi enregistre sa plus forte baisse en six mois ; elle prévoit d'investir 8,7 milliards de dollars dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions de Xiaomi Corp 1810.HK chutent de 6,8% à 33,84 HK$, leur plus forte baisse intrajournalière depuis le 26 septembre

** L'action touche son niveau le plus bas depuis le 16 mars

** Le titre est le premier perdant de l'indice Hang Seng

.HSI et de l'indice Hang Seng TECH .HSTECH , qui perdent respectivement 0,4 % et 1,3 %

** Le géant chinois des smartphones et des véhicules électriques investira au moins 60 milliards de yuans (soit 8,70 milliards de dollars) dans l'intelligence artificielle au cours des trois prochaines années, a déclaré jeudi le directeur général Lei Jun, un jour après que l'entreprise ait officiellement dévoilé son nouveau modèle phare d'intelligence artificielle MiMo-V2-Pro

** Xiaomi a déclaré que son véhicule SU7 mis à jour était vendu à partir de 219 900 yuans (soit 31 870 $) alors qu'il continue à faire la course contre Tesla TSLA.O , le nouveau SU7 étant moins cher mais offrant une plus grande autonomie que la Tesla Model 3

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 13,4 %