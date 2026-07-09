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La société chinoise Xiaomi dévoile une gamme de SUV baptisée « Sky Nomad »
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 05:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société chinoise Xiaomi 1810.HK a dévoilé jeudi une gamme de SUV baptisée « Sky Nomad », accélérant ainsi la percée de cette entreprise technologique dans le secteur automobile alors que la croissance ralentit sur son marché phare, celui des smartphones.

La gamme de véhicules électriques à autonomie prolongée (EREV), baptisée « Xiaomi Pengcheng » en chinois, comprendra des SUV « intelligents, polyvalents et spacieux », a déclaré le directeur général Lei Jun sur son compte de microblog Weibo, en accompagnant son message d’une affiche teaser présentant l’un des véhicules.

Les EREV sont un type d’hybrides rechargeables qui se situent à mi-chemin entre les hybrides essence-électrique classiques et les véhicules fonctionnant uniquement à batterie, utilisant un moteur à combustion comme générateur pour prolonger l’autonomie de la batterie.

L'annonce de Xiaomi marque une expansion au-delà des berlines et des crossovers à batterie vers une catégorie popularisée par les modèles de constructeurs automobiles tels que Li Auto 2015.HK .

Avec sa berline SU7 et son crossover YU7, l’activité véhicules électriques de Xiaomi est devenue un pilier de son chiffre d’affaires au cours des deux dernières années.

L'entreprise d'électronique grand public s'est lancée dans l'automobile à la recherche de nouveaux moteurs de croissance, alors que la croissance ralentissait à l'échelle mondiale sur les marchés matures des smartphones et de l'électroménager.

Cependant, le secteur automobile reste coûteux pour l’entreprise technologique en raison des investissements importants nécessaires et des marges bénéficiaires plus faibles.

Xiaomi présente ses voitures comme une alternative chinoise high-tech aux modèles de Tesla TSLA.O , opposant ses gammes SU7 et YU7 aux Model 3 et Model Y du constructeur américain de véhicules électriques.

Fin juin, Xiaomi avait livré 258.232 crossovers YU7 en Chine depuis le lancement du modèle en juin 2025, contre 471.207 Model Y vendus dans le pays au cours de la même période, selon les données de la plateforme d’information et de commerce automobile DCar.

Xiaomi a enregistré des commandes pour ses modèles existants, mais est confronté à un ralentissement du marché intérieur et n’a pas encore exporté ses véhicules, contrairement à de nombreux concurrents nationaux. L’entreprise prévoit de lancer des véhicules en Europe l’année prochaine.

"Ils (propriétaires de voitures) souhaitent que leur voiture soit un second foyer. Pour eux, une voiture n’est pas simplement un moyen de transport, mais un autre espace de vie mobile," a déclaré Lei.

Véhicules électriques

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