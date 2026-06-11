La société chinoise WuXi poursuit les États-Unis en justice pour des allégations de soutien à l'armée de Pékin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Remanié pour inclure des détails sur la plainte, des informations sur l'entreprise et des précisions sur les relations sino-américaines tout au long du texte)

* WuXi estime que cette désignation n'est pas étayée par des faits et demande son retrait

* Alibaba, Baidu, BYD et NIO ont également été ajoutés à la liste

* Cette inclusion empêche la conclusion de contrats avec le département américain de la Défense

* Cette liste s'inscrit dans le cadre d'une offensive américaine plus large visant les liens entre la Chine et l'armée

par Nikita Maria Jino, Kumar Tanishk et Jonathan Stempel

Une entreprise chinoise de biotechnologie a intenté jeudi un procès contre le gouvernement américain pour avoir été inscrite sur une liste d'entreprises chinoises que le département américain de la Défense a associées à l'armée de ce pays.

WuXi AppTec 603259.SS a déposé sa plainte devant le tribunal fédéral de Washington, D.C., qualifiant son inclusion sur la liste d'arbitraire, de capricieuse, non étayée par des faits et de « résultat de pressions politiques ».

Elle a également accusé le gouvernement américain de lui avoir causé un préjudice considérable en termes de réputation et d'activité en la qualifiant de menace pour la sécurité nationale sans aucun fondement juridique ou factuel.

Le procès vise à obtenir le retrait de WuXi de la liste.

Un porte-parole du Pentagone a déclaré que l'agence ne commentait pas les litiges en cours.

EXTENSION DE LA LISTE NOIRE AMÉRICAINE Le recours de WuXi est intervenu trois jours après que le Pentagone eut élargi sa liste noire à 188 entreprises, reflétant la crainte que l'armée chinoise ne fasse appel au secteur privé de ce pays pour réaliser des avancées, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues entre Pékin et Washington. Elle est également intervenue moins d'un mois après la rencontre à Pékin entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping, les deux dirigeants ayant maintenu une trêve fragile sur les questions commerciales.

En vertu d'une loi américaine récente, le département de la Défense ne pourra plus passer de contrats avec les entreprises figurant sur la liste à compter de la fin de ce mois, ni acheter leurs produits ou services par l'intermédiaire de tiers à partir de 2027. L'inscription sur cette liste n'implique pas de sanctions officielles.

Parmi les autres entreprises ajoutées à la liste cette semaine figurent la société de commerce électronique Alibaba

9988.HK , le moteur de recherche Baidu 9888.HK et les constructeurs automobiles BYD 002594.SZ et NIO 9866.HK . La liste est mise à jour au moins une fois par an, et les entreprises peuvent demander à en être retirées.

LE LABEL « ENTREPRISE PRÉOCCUPANTE » POURRAIT SUIVRE Selon le Pentagone, l'inclusion de WuXi s'explique par le fait que l'entreprise est détenue indirectement par l'autorité chinoise de régulation des actifs d'État, connue sous le nom de SASAC, et affiliée indirectement à l'Armée populaire de libération et à une agence gouvernementale civile chargée des questions de défense, connue sous le nom de SASTIND.

Cette inscription ouvre la voie à la désignation de WuXi comme « entreprise préoccupante » au titre du Biosecure Act, une loi signée par Trump en décembre qui restreint les relations commerciales des agences fédérales avec les entreprises de biotechnologie non américaines. WuXi a rejeté les accusations du ministère de la Défense avant d'intenter une action en justice. "Nous tenons à être tout à fait clairs: WuXi AppTec n'est pas une entreprise militaire chinoise", ont déclaré les dirigeants de l'entreprise dans une lettre adressée à leurs clients.

Fondée en 2000, WuXi a déclaré fournir des services de recherche, de développement et de fabrication à plus de 4.000 entreprises pharmaceutiques et des sciences de la vie, dont plus de 1.200 clients aux États-Unis. Sa valeur boursière s'élève à environ 43 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données de Reuters.