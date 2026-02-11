La société chinoise Wuxi Lead fait des débuts discrets à Hong Kong après une offre de 627 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La part de l'offre destinée aux particuliers a été sursouscrite près de 80 fois

*

Le produit de l'émission servira à financer l'expansion mondiale, la R&D, les ventes et le réseau de services

*

Les investisseurs principaux sont Oaktree Capital et Pinpoint Asset

(Ajoute le commentaire de l'analyste aux paragraphes 3 et 4, la performance des actions A au paragraphe 5, les résultats et les prévisions aux paragraphes 7 et 8) par Donny Kwok et Yantoultra Ngui

Wuxi Lead Intelligent Equipment 0470.HK a fait des débuts stables à Hong Kong mercredi après que le fabricant chinois d'équipements d'automatisation industrielle ait levé 4,9 milliards de HK$ (627 millions de dollars) lors d'une vente d'actions .

Ses actions ont ouvert à 46,26 HK$ chacune, soit environ 1% de plus que son prix d'offre de 45,80 HK$, et ont grimpé jusqu'à 46,38 HK$ avant de limiter les gains pour s'échanger autour du prix d'émission.

"Étant donné que l'action est déjà cotée sur le marché des actions A, le prix de l'action H est influencé par la performance de l'action A", a déclaré Kenny Ng, stratège en valeurs mobilières chez China Everbright Securities International.

"Par conséquent, les actions à double cotation A et H présentent généralement des fluctuations relativement stables lors de leur premier jour de cotation sur le marché de Hong Kong."

Les actions A se négocient en Chine et les actions H se négocient à Hong Kong.

A Shenzhen, les actions A de Wuxi Lead 300450.SZ étaient en baisse d'environ 3,6% à 55,46 yuans par action. L'entreprise a proposé 107,7 millions d'actions H à un prix d'offre maximum de 45,80 HK$ l'unité.

Fondée en 2002, Wuxi Lead construit des machines et des systèmes de lignes de production utilisés pour fabriquer des cellules et des packs de batteries pour les véhicules électriques et le stockage de l'énergie, ainsi que des équipements pour la fabrication de cellules et de modules solaires.

Le chiffre d'affaires de Wuxi Lead pour les neuf mois qui se sont terminés le 30 septembre a augmenté de 14,9 % pour atteindre 10,4 milliards de yuans (1,5 milliard de dollars), contre 9,0 milliards de yuans chinois un an plus tôt, tandis que le bénéfice net a presque doublé pour atteindre 1,2 milliard de yuans, contre 587 millions de yuans.

Le 25 janvier, l'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son bénéfice net pour l'année 2025 fasse un bond de 424,3 % à 529,2 % par rapport à l'année précédente.

Le produit de la cotation financera l'expansion mondiale de son réseau de R&D, de vente et de service, et servira également à élargir son portefeuille, à renforcer l'infrastructure numérique et à fournir un financement de fonds de roulement, selon son prospectus.

La tranche de détail de l'offre a été sursouscrite près de 80 fois et la tranche internationale 10,5 fois, selon l'annonce des résultats de l'allocation faite par la société mardi.

Les investisseurs principaux sont Oaktree Capital Management, Pinpoint Asset Management Limited et Aspex Master Fund, selon le prospectus.

L'offre de Wuxi Lead vient s'ajouter à un pipeline d'opérations liées à la Chine qui cherchent à exploiter les marchés de capitaux de Hong Kong, qui ont repris de la vigueur .

Hong Kong a enregistré son meilleur début d'année depuis 2021, les introductions en bourse et les secondes cotations ayant permis de lever environ 5,5 milliards de dollars en janvier, soit le montant le plus élevé depuis les 7,6 milliards de dollars levés en janvier 2021, selon les données du LSEG.

Citic Securities et JP Morgan JPM.N sont les sponsors conjoints de l'offre de Wuxi Lead.

(1 $ = 6,9150 yuan chinois renminbi) (1 $ = 7,8153 dollars de Hong Kong)