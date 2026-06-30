La société chinoise Luxshare Precision Industry prévoit de lever jusqu'à 3,1 milliards de dollars lors d'une offre publique d'actions à Hong Kong

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Luxshare Precision Industry 002475.SZ

2475.HK , fournisseur d'Apple AAPL.O , envisage de lever jusqu’à 24,27 milliards de dollars de Hong Kong (soit 3,10 milliards de dollars) dans le cadre d’une offre publique à Hong Kong, selon un document déposé mardi auprès de la Bourse.

(1 $ = 7,8410 dollars de Hong Kong)