 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société chinoise Luxshare Precision Industry prévoit de lever jusqu'à 3,1 milliards de dollars lors d'une offre publique d'actions à Hong Kong
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 00:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Luxshare Precision Industry 002475.SZ

2475.HK , fournisseur d'Apple AAPL.O , envisage de lever jusqu’à 24,27 milliards de dollars de Hong Kong (soit 3,10 milliards de dollars) dans le cadre d’une offre publique à Hong Kong, selon un document déposé mardi auprès de la Bourse.

(1 $ = 7,8410 dollars de Hong Kong)

Valeurs associées

APPLE
281,7400 USD NASDAQ -0,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
72,8 -2,73%
CAC 40
8 367,33 -0,21%
2CRSI
30,96 +12,50%
Or
4 016,03 -0,04%
TOTALENERGIES
68,98 +0,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank