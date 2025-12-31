La société chinoise LandSpace vise une introduction en bourse d'un milliard de dollars pour promouvoir la technologie des fusées réutilisables

La start-up chinoise LandSpace prévoit de lever 7,5 milliards de yuans (1,07 milliard de dollars) dans le cadre d'une éventuelle introduction en bourse afin de stimuler sa production et sa technologie pour les fusées réutilisables, selon un document publié par la Bourse de Shanghai.

La bourse de Shanghai a accepté la demande de LandSpace d'être cotée sur son marché STAR axé sur la technologie, selon son site web. LandSpace, la principale société privée de fusées en Chine, est devenue la première entité chinoise à effectuer un essai de fusée réutilisable au début du mois, alors qu'elle se prépare à concurrencer SpaceX d'Elon Musk. La semaine dernière, la bourse de Shanghai a assoupli les règles d'introduction en bourse pour les entreprises chinoises qui développent des fusées réutilisables, dans le cadre des efforts déployés par Pékin pour combler l'écart entre ses capacités spatiales et celles des États-Unis.

(1 $ = 6,9959 yuans chinois renminbi)