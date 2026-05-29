La société chinoise Innovent Biologics et Pfizer concluent un accord sur des médicaments anticancéreux d'une valeur pouvant atteindre 10,5 milliards de dollars

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La société biopharmaceutique chinoise Innovent Biologics 1801.HK et le géant pharmaceutique américain Pfizer ont conclu un accord mondial de licence et de collaboration d'une valeur pouvant atteindre 10,5 milliards de dollars pour la recherche et le développement de 12 médicaments anticancéreux en phase précoce, ont annoncé vendredi les deux entreprises.