La société chinoise Hengrui et Bristol Myers Squibb signent des accords de collaboration et de licence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles sur Hengrui dans les paragraphes 1 à 4 et sur l'évolution du cours de l'action à Shanghai)

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals

600276.SS , le plus grand laboratoire pharmaceutique chinois en termes de capitalisation boursière , a annoncé mardi avoir conclu des accords de collaboration et de licence à l'échelle mondiale avec le laboratoire américain Bristol Myers Squibb

BMY.N , qui prévoient des paiements d'étapes pouvant atteindre 15,2 milliards de dollars.

L'action Hengrui a progressé d'environ 8 % à Shanghai après cette annonce.

Pour Hengrui, spécialiste des médicaments en oncologie, neurologie, immunologie, pneumologie, métabolisme et cardiovasculaire, ces accords vont renforcer ses sources potentielles de revenus alors que les programmes d’achats groupés centralisés de Pékin réduisent les recettes liées aux médicaments génériques.

Ces accords interviennent dans un contexte d'intérêt croissant des laboratoires pharmaceutiques étrangers pour les laboratoires chinois et font suite à une série d'accords similaires. Hengrui a déjà conclu des accords de licence avec d'autres multinationales pharmaceutiques, notamment Merck

MRK.N et le britannique GSK GSK.L .

Le dernier accord conclu avec Bristol Myers Squibb porte sur quatre candidats-médicaments de Hengrui destinés au traitement du cancer et des maladies du sang, quatre candidats-médicaments en immunologie de Bristol Myers Squibb et cinq projets supplémentaires sur lesquels les deux sociétés travailleront conjointement.

Les 13 programmes en question en sont encore à un stade très précoce et n'ont pas encore fait l'objet d'essais cliniques sur l'homme, a indiqué Hengrui dans un communiqué.

Aux termes de l'accord, Bristol Myers Squibb obtiendra les droits mondiaux sur les actifs développés par Hengrui en dehors de la Chine continentale, de Hong Kong et de Macao, tandis que Hengrui obtiendra les droits exclusifs sur les programmes de Bristol Myers Squibb sur ces marchés.

Les deux sociétés prévoient que les accords seront finalisés au troisième trimestre 2026.