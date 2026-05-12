 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société chinoise Hengrui et Bristol Myers Squibb signent des accords de collaboration et de licence
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 07:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles sur Hengrui dans les paragraphes 1 à 4 et sur l'évolution du cours de l'action à Shanghai)

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals

600276.SS , le plus grand laboratoire pharmaceutique chinois en termes de capitalisation boursière , a annoncé mardi avoir conclu des accords de collaboration et de licence à l'échelle mondiale avec le laboratoire américain Bristol Myers Squibb

BMY.N , qui prévoient des paiements d'étapes pouvant atteindre 15,2 milliards de dollars.

L'action Hengrui a progressé d'environ 8 % à Shanghai après cette annonce.

Pour Hengrui, spécialiste des médicaments en oncologie, neurologie, immunologie, pneumologie, métabolisme et cardiovasculaire, ces accords vont renforcer ses sources potentielles de revenus alors que les programmes d’achats groupés centralisés de Pékin réduisent les recettes liées aux médicaments génériques.

Ces accords interviennent dans un contexte d'intérêt croissant des laboratoires pharmaceutiques étrangers pour les laboratoires chinois et font suite à une série d'accords similaires. Hengrui a déjà conclu des accords de licence avec d'autres multinationales pharmaceutiques, notamment Merck

MRK.N et le britannique GSK GSK.L .

Le dernier accord conclu avec Bristol Myers Squibb porte sur quatre candidats-médicaments de Hengrui destinés au traitement du cancer et des maladies du sang, quatre candidats-médicaments en immunologie de Bristol Myers Squibb et cinq projets supplémentaires sur lesquels les deux sociétés travailleront conjointement.

Les 13 programmes en question en sont encore à un stade très précoce et n'ont pas encore fait l'objet d'essais cliniques sur l'homme, a indiqué Hengrui dans un communiqué.

Aux termes de l'accord, Bristol Myers Squibb obtiendra les droits mondiaux sur les actifs développés par Hengrui en dehors de la Chine continentale, de Hong Kong et de Macao, tandis que Hengrui obtiendra les droits exclusifs sur les programmes de Bristol Myers Squibb sur ces marchés.

Les deux sociétés prévoient que les accords seront finalisés au troisième trimestre 2026.

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
55,665 USD NYSE -0,90%
GSK
1 843,500 GBX LSE -0,05%
MERCK
111,290 USD NYSE -0,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une vue du port d'Ushuaïa, en Argentine, le 2 mai 2025 ( AFP / ALEXIS DELELISI )
    A Ushuaïa, l'enchantement du bout du monde rattrapé par le soupçon de l'hantavirus
    information fournie par AFP 12.05.2026 08:46 

    Site mythique du tourisme du bout du monde, la ville d'Ushuaïa, en Terre de feu argentine, se débat tant bien que mal avec un soupçon, celui d'être la source du foyer d'hantavirus, le MV Hondius étant parti de son quai le 1er avril. Par 3-4°C sous un ciel plombé, ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 12.05.2026 08:46 

    * OPMOBILITY OPM.PA a annoncé mardi avoir remporté un contrat "majeur" pour son offre intégrée One4you auprès du constructeur franco-italo-américain STELLANTIS STLAM.PA , dans le cadre duquel l'équipementier automobile français fournira le bloc arrière complet ... Lire la suite

  • REXEL : Le mouvement reste haussier
    REXEL : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 12.05.2026 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • LVMH SITE (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : LVMH, Kering, Hermès, Essilorluxottica, Soitec, Nexans, Legrand
    information fournie par Reuters 12.05.2026 08:38 

    * LVMH LVMH.PA - Barclays relève sa recommandation à "sur-pondérer" contre "pondération en ligne". * KERING PRTP.PA - Barclays relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer" et relève son objectif de cours à 300 euros contre 255 euros. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank