La société chinoise Eastroc Beverage lance son introduction en bourse à Hong Kong et cherche à lever 1,3 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'offre de HK valorise Eastroc à 21,35 milliards de dollars

Le produit de l'émission servira à financer l'expansion de la capacité de production

Parmi les principaux investisseurs figurent QIA et Temasek

(Ajouter des détails au fur et à mesure) par Nikita Maria Jino et Yantoultra Ngui

Le producteur chinois de boissons énergétiques Eastroc Beverage 605499.SS cherche à lever 10,14 milliards de dollars HK (1,3 milliard de dollars) dans le cadre d'une cotation à Hong Kong, le produit devant être utilisé pour augmenter la capacité de production et améliorer la chaîne d'approvisionnement, comme l'a montré un dépôt réglementaire lundi.

Les fonds seront également alloués à la construction de la marque, à l'expansion à l'étranger et à des investissements et acquisitions potentiels, entre autres.

Eastroc, cotée à Shanghai, propose 40,9 millions d'actions H à un prix d'offre maximal de 248 dollars HK par action, selon le dossier. À ce prix, Eastroc serait évaluée à environ 166,39 milliards de dollars HK (21,35 milliards de dollars).

Les investisseurs principaux comprennent Qatar Investment Authority, Temasek Holdings, True Light Capital, BlackRock, Tencent, HongShan Capital, selon le dossier.

Les actions de la société devraient être introduites à la bourse de Hong Kong le 3 février, selon le dossier.

L'offre d'Eastroc prolongerait l'activité de cotation de Hong Kong , aux côtés d'entreprises telles que Busy Ming , dont la cotation devrait débuter le 28 janvier. L'année dernière, Hong Kong a été en tête des levées de fonds mondiales pour les introductions en bourse , avec 37,2 milliards de dollars levés pour 115 nouvelles cotations, selon les données du LSEG.

La démarche d'Eastroc intervient environ deux ans après que la société a abandonné son projet de vente de certificats de dépôt globaux en Suisse, invoquant des conditions de marché défavorables à l'époque.

Fondée à Shenzhen en 1994, Eastroc fabrique et distribue des boissons en Chine et, depuis 2023, exporte ses produits sur les marchés étrangers, notamment dans certains pays d'Asie du Sud-Est, tels que le Viêt Nam et la Malaisie.

Elle a été la plus grande entreprise de boissons fonctionnelles en Chine en termes de volume de ventes pendant quatre années consécutives depuis 2021, avec une part de marché passant de 15,0 % en 2021 à 26,3 % en 2024, selon le dépôt, citant le cabinet de conseil Frost & Sullivan.

Les boissons fonctionnelles sont des boissons formulées avec des ingrédients ajoutés tels que des électrolytes ou des vitamines, et sont généralement commercialisées pour des avantages tels que la reconstitution de l'énergie ou l'hydratation.

Le chiffre d'affaires des neuf mois clos le 30 septembre 2025 a augmenté de 34 % pour atteindre 16,84 milliards de yuans (2,42 milliards de dollars), contre 12,55 milliards de yuans pour la même période de l'année précédente, tandis que le bénéfice net a bondi de 38,7 % pour atteindre 3,76 milliards de yuans, contre 2,71 milliards de yuans.

Huatai International, Morgan Stanley MS.N et UBS UBSG.S sont les sponsors.

(1 $ = 7,7950 dollars de Hong Kong) (1 $ = 6,9631 yuans chinois renminbi)