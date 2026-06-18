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La société chinoise DSC Holdings prévoit de lever jusqu'à 62 millions de dollars grâce à une vente d'actions sur le Nasdaq
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 05:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yantoultra Ngui

DSC Holdings, une société chinoise qui fournit des systèmes d'exploitation et des services de transaction aux concessionnaires de voitures d'occasion, cherche à lever jusqu'à 62 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse sur le Nasdaq, selon une note d'opération.

DSC a obtenu une autorisation exceptionnelle de l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers pour une cotation au Nasdaq, a rapporté Reuters en avril , précisant qu'il s'agissait de la première autorisation accordée par l'autorité à une demande de cotation aux États-Unis en quatre mois et de la troisième seulement au cours des douze derniers mois.

DSC, également connue sous le nom de DaSouChe, a levé environ 1,2 milliard de dollars auprès d’investisseurs tels qu’Ant Group, Warburg Pincus, Primavera et 5Y Capital, selon son site web officiel . DSC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par e-mail.

Voici plus de détails tirés de la note d’information:

* La société propose 3 millions d’actions à un prix compris entre 16 et 18 dollars chacune, ce qui permettrait de lever jusqu’à 54 millions de dollars avant l’option de surallocation. Le montant de l’opération pourrait atteindre 62 millions de dollars si les souscripteurs achetaient 450 000 actions supplémentaires.

* DSC prévoit d’utiliser le produit de l’émission pour développer ses services destinés aux concessionnaires automobiles, investir dans la technologie et financer son fonds de roulement.

* La fixation du prix est prévue le 24 juin.

* CICC, Deutsche Bank, China Renaissance et ICBCI sont les co-teneurs de livre.

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