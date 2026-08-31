La société chinoise CXMT réalise une percée dans le domaine des puces mémoire de pointe, selon le site "The Information"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant chinois de puces mémoire CXMT 688825.SS a commencé à produire en petites quantités une mémoire avancée à large bande passante, a rapporté lundi le site "The Information".

* CXMT fabrique actuellement la HBM3E, un type avancé de mémoire à large bande passante utilisé dans les puces d’intelligence artificielle, précise l’article, citant deux sources proches du dossier.

* L'entreprise prévoit d'augmenter sa production en 2027, selon l'article.

* Plusieurs concepteurs de puces chinois, dont T-Head (du groupe Alibaba) et la société Cambricon Technologies, basée à Pékin, testent actuellement cette mémoire avec leurs processeurs, précise l’article.

* Si tout se passe comme prévu, ces entreprises utiliseront la mémoire de CXMT dans leurs produits dès l’année prochaine, précise le rapport.

* CXMT, Cambricon et T-Head (du groupe Alibaba) n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information.