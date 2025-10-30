La société chinoise BYD annonce la plus forte baisse de son bénéfice trimestriel depuis plus de quatre ans

(Ajoute le contexte du paragraphe 3)

Le bénéfice du troisième trimestre du constructeur chinois de véhicules électriques BYD

1211.HK 002594.SZ a chuté de 32,6% en glissement annuel, une deuxième baisse trimestrielle consécutive et la plus importante depuis plus de quatre ans, alors qu'il est confronté à une concurrence accrue de la part de ses rivaux nationaux.

Le bénéfice net a totalisé 7,8 milliards de yuans (1,10 milliard de dollars) tandis que les revenus ont chuté de 3,1% en glissement annuel à 195 milliards de yuans, la première baisse de ce type en plus de cinq ans, selon un dépôt d'actions jeudi.

La baisse consécutive des bénéfices trimestriels survient alors que BYD est confronté à une concurrence plus rude sur son marché intérieur de la part d'entreprises telles que Geely

GEELY.UL et Leapmotor 9863.HK , qui ont pris des parts à BYD dans le segment des voitures à bas prix. La part du marché intérieur de BYD est tombée à 14 % en septembre, contre 18 % l'année précédente.

BYD, le plus grand constructeur automobile chinois, a réduit son objectif de vente pour 2025 de 16 %, à 4,6 millions de véhicules, mais prévoit toujours que ses exportations de véhicules électriques et hybrides rechargeables doubleront à partir de 2024, l'Europe étant l'un de ses marchés à la croissance la plus rapide.

BYD prévoit également d'accroître sa présence au Japon en présentant un nouveau mini-véhicule électrique conçu pour le Japon au Japan Mobility Show, qui ouvre ses portes au public vendredi.

Le constructeur automobile a proposé une nouvelle série de remises le mois dernier sur certains modèles, y compris le Qin Plus, afin de rester compétitif dans son pays, où environ 80 % de ses voitures sont vendues.

Les ventes trimestrielles de voitures de BYD ont chuté pour la première fois depuis 2020, parallèlement à une tendance à la baisse prolongée de la production dans ses méga-usines.

(1 $ = 7,1230 yuans chinois renminbi)