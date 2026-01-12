La société chilienne Codelco prévoit d'augmenter sa production de cuivre de 10 000 tonnes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de citations) par Clara Denina

L'entreprise minière publique chilienne Codelco devrait produire 1,344 million de tonnes métriques de cuivre en 2026, soit environ 10 000 tonnes de plus que l'année dernière, a déclaré lundi le président Maximo Pacheco.

S'adressant à Reuters en marge du Future Minerals Forum à Riyad, M. Pacheco a déclaré que Codelco, le plus grand producteur de cuivre au monde, avait atteint une production de cuivre de 1,33 million de tonnes en 2025. Elle a également produit 100 000 tonnes en partenariat avec d'autres entreprises.

"Notre stratégie a consisté à trouver du cuivre et à développer des projets structurels pour étendre et prolonger la durée de vie de nos mines de cuivre, et c'est donc là que nous avons investi notre capital", a déclaré M. Pacheco, ajoutant que la société prévoyait d'investir 150 millions de dollars dans l'exploration en 2026. Plusieurs des mines de Codelco sont en cours de rénovation pour contrer la baisse des teneurs en minerai, tandis que les problèmes et les retards de certains de ses grands projets ont pesé sur les finances de l'entreprise.

La société a une dette d'environ 24 milliards de dollars, qui a augmenté en raison de ses dépenses annuelles en capital de 5 milliards de dollars, a déclaré M. Pacheco. Codelco doit également renforcer les opérations dans sa mine phare d'El Teniente, où la production a été touchée par un accident mortel en juillet dernier .

Un document interne de Codelco vu par Reuters montre que la production annuelle d'El Teniente a chuté de 13 % par rapport à 2024 pour atteindre 310 100 tonnes.

M. Pacheco a ajouté que la coentreprise de lithium de la société avec le chilien SQM SQMA.SN devrait produire 250 000 tonnes en 2026, contre 230 000 tonnes l'année dernière.

"Notre premier engagement est d'augmenter la production de lithium avec de nouvelles technologies, en utilisant moins d'eau et moins de saumure", a-t-il déclaré.