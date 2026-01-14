La société chilienne Codelco obtient la certification pour la production de lingots d'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise minière publique chilienne Codelco, le plus grand producteur de cuivre au monde, a déclaré mercredi qu'un partenariat avec l'entreprise coréenne LS-MnM avait obtenu une certification de qualité pour la production de lingots d'argent.

* Les barres d'argent de Codelco sont les premières du pays sud-américain à être certifiées selon la norme Good Delivery, accordée par la London Bullion Market Association (LBMA).

* La société rejoint des producteurs d'argent importants tels que Penoles PEOLES.MX du Mexique, KGHM KGH.WA de Pologne et Aurubis NAFG.DE d'Allemagne.

* La certification garantit que l'argent produit, environ 200 tonnes par an, "répond aux normes les plus élevées de pureté (99,99%), de qualité physique et de traçabilité responsable, ce qui permet de le vendre à des banques mondiales et à des investisseurs institutionnels avec des avantages commerciaux significatifs".

* Le processus d'accréditation de l'usine, qui fonctionne dans la ville septentrionale de Mejillones depuis 2016, a repris il y a un peu plus de deux ans.

* La Planta Recuperadora de Metales (PRM) est un partenariat entre la société coréenne LS-MnM (66%) et Codelco (34%).