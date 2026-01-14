 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société chilienne Codelco obtient la certification pour la production de lingots d'argent
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 15:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise minière publique chilienne Codelco, le plus grand producteur de cuivre au monde, a déclaré mercredi qu'un partenariat avec l'entreprise coréenne LS-MnM avait obtenu une certification de qualité pour la production de lingots d'argent.

* Les barres d'argent de Codelco sont les premières du pays sud-américain à être certifiées selon la norme Good Delivery, accordée par la London Bullion Market Association (LBMA).

* La société rejoint des producteurs d'argent importants tels que Penoles PEOLES.MX du Mexique, KGHM KGH.WA de Pologne et Aurubis NAFG.DE d'Allemagne.

* La certification garantit que l'argent produit, environ 200 tonnes par an, "répond aux normes les plus élevées de pureté (99,99%), de qualité physique et de traçabilité responsable, ce qui permet de le vendre à des banques mondiales et à des investisseurs institutionnels avec des avantages commerciaux significatifs".

* Le processus d'accréditation de l'usine, qui fonctionne dans la ville septentrionale de Mejillones depuis 2016, a repris il y a un peu plus de deux ans.

* La Planta Recuperadora de Metales (PRM) est un partenariat entre la société coréenne LS-MnM (66%) et Codelco (34%).

Valeurs associées

AURUBIS AG
143,300 EUR XETRA +1,27%
Argent
91,46 USD Six - Forex 1 +5,16%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 310,00 USD LME 0,00%
IND PENOLES
59,1550 USD OTCBB -0,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank